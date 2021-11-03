В Амстердаме арестовали двух медсестер за подделку COVID-сертификатов

Правоохранители арестовали двух женщин, 30 и 31 год, после того, как полиция наткнулась на это дело в ходе продолжающегося расследования по наркотикам.

Считается, что женщины помогли десяткам людей получить сертификаты о прививках, не будучи привитыми. Это приносило им доход от 500 до 1000 евро за сертификат о вакцинации. По словам полиции, они рекламировали поддельные сертификаты в Интернете.

Данные не вакцинированных людей вносились в систему регистрации и получали QR-код и заполненный паспорт прививок со штампом врачебной практики. Полиция пытается выйти на след покупателей поддельных сертификатов о прививках.

Поддельный QR-код имеет инициалы человека, который его "купил", и также может быть использован для путешествий.