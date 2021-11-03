В Амстердамі заарештували двох медсестер за підробку COVID-сертифікатів

Правоохоронці заарештували двох жінок, 30 і 31 рік, після того, як поліція натрапила на цю справу в ході триваючого розслідування по наркотиках.

Вважається, що жінки допомогли десяткам людей отримати сертифікати про щеплення, не будучи щепленими. Це приносило їм дохід від 500 до 1000 євро за сертифікат про вакцинацію. За словами поліції, вони рекламували підроблені сертифікати в Інтернеті.

Дані не вакцинованих людей вносилися в систему реєстрації і отримували QR-код і заповнений паспорт щеплень зі штампом лікарської практики. Поліція намагається вийти на слід покупців підроблених сертифікатів про щеплення.

Підроблений QR-код має ініціали людини, який його "купив", і також може бути використаний для подорожей.