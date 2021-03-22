В Амстердаме на акции против карантинных ограничений задержали более 150 людей

В Амстердаме в воскресенье днем на Музейной площади началась несанкционированная демонстрация. В ходе акций задержали более 150 человек.
Об этом сообщила пресс-служба полиции.
Так, во второй половине дня на площади прошла демонстрация, на которой присутствовало около 300 человек.
"Акция в этом месте не была разрешена, и люди не соблюдали меры против коронавируса", - сообщила полиция.
Правохранители действовали поэтапно.
"Сначала к демонстрантам обратились и предупредили. Когда они не покинули площадь после приказа, вмешалась полиция, развернув водомет", - говорится в заявлении.
Всего были задержаны более 150 человек, большинство из них по статье 2.2 (нарушение общественного порядка).
Ранее сообщалось, что правоохранители задержали 58 участников протестов в Амстердаме.
РБК-Украина писало, что в Европе прокатилась волна карантинных протестов. Демонстрации прошли в Сербии, Швейцарии, Польше, Бельгии, Финляндии и других странах ЕС.