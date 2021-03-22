В Амстердамі на акції проти карантинних обмежень затримали понад 150 людей

В Амстердамі у неділю вдень на Музейній площі почалася несанкціонована демонстрація. В ході акцій затримали понад 150 осіб.
Про це повідомила прес-служба поліції.
Так, у другій половині дня на площі пройшла демонстрація, на якій були присутні близько 300 осіб.
"Акція в цьому місці не була дозволена, і люди не дотримувалися заходи проти коронавіруса", - повідомила поліція.
Правоохоронці діяли поетапно.
"Спочатку звернулися до демонстрантів і попередили. Коли вони не покинули площу після наказу, втрутилася поліція, розгорнувши водомет", - йдеться в заяві.
Всього було затримано більше 150 осіб, більшість з них за статтею 2.2 (порушення громадського порядку).
Раніше повідомлялося, що правоохоронці затримали 58 учасників протестів в Амстердамі.
РБК-Україна писало, що в Європі прокотилася хвиля карантинних протестів. Демонстрації пройшли в Сербії, Швейцарії, Польщі, Бельгії, Фінляндії та інших країнах ЄС.