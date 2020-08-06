"Амстердам+" является полным аналогом "Роттердам+", - нардеп

Формулы "Амстердам+" и "Роттердам +" идентичны, за ними рассчитываются цены на газ и уголь для нужд промышленности, исходя из импортного паритета.

Об этом заявил народный депутат Украины, первый заместитель председателя Комитета по энергетике и ЖКХ Алексей Кучеренко.

"Что такое "Роттердам+"? Это когда мы цену угля привязали к роттердамской цене плюс доставка. И уже три года идет следствие какое-то, сейчас уже заканчивается год, когда следователи НАБУ должны в суд передать это дело. Как по мне, оно там рассыпается, потому что оно было в рамках действующего законодательства", - сказал Кучеренко.

Он также подчеркнул - формула, по которой рассчитывается цена на газ "Амстердам+" аналогична формуле для цены на уголь "Роттердам+", ведь газ Украина импортирует для нужд промышленности, для населения - достаточно газа собственной добычи.

"Я убежден, что у нас газа собственной добычи хватает для нужд населения "Теплокоммунэнерго", мы могли бы определенный промежуток времени жить не привязываясь к импорту, а регулируя цену именно внутри государства Украина. Исходя из нормальной рентабельности компании, добывающей - там не 200% должно быть, чтобы прибыль неистовый, а пусть 20%", - пояснил Кучеренко.

Напомним, формула "Роттердам+" действовала для расчета стоимости угля для установления прогнозной стоимости электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016-2019 гг. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам-Роттердам-Антверпен для всего угля.

Формула была отменена 1 июля 2019 с введением рынка электроэнергии. После этого цена угля и электроэнергии для промышленников выросла.

Аналогичная формула ценообразования по принципу импортного паритета с 2017 года действует в Украине для определения цены на природный газ для населения.

Правительство Алексея Гончарука ввело, а правительство Дениса Шмыгаля утвердило в меморандуме с МВФ такой подход для определения цены газа для населения - т.н. формула "Амстердам+".

Как писало РБК-Украина, с 1 августа Украина перешла на рыночные цены на газ для населения. Потребители получат возможность выбрать пакет поставки природного газа (цена, объемы, период).