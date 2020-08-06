Формули "Амстердам+" та "Роттердам+" ідентичні, за ними розраховуються ціни на газ та вугілля для потреб промисловості, виходячи з імпортного паритету.

Про це заявив народний депутат України, перший заступник голови Комітету з питань енергетики та ЖКП Олексій Кучеренко.

"Що таке "Роттердам+"? Це коли ми ціну вугілля прив’язали до роттердамської ціни плюс доставка. І вже три роки йде слідство якесь, зараз вже закінчується рік, коли слідчі НАБУ мають в суд передати цю справу. Як на мене, вона там розсипається, бо воно було в рамках чинного законодавства", - сказав Кучеренко.

Він також наголосив - формула, за якою розраховується ціна на газ "Амстердам+" аналогічна формулі для ціни на вугілля "Роттердам+", адже газ Україна імпортує для потреб промисловості, для населення - достатньо газу власного видобутку.

"Я переконаний, що у нас газу власного видобутку вистачає для потреб населення "Теплокомуненерго", ми могли б певний проміжок часу жити не прив’язуючись до імпорту, а регулюючи ціну саме всередині держави Україна. Виходячи з нормальної рентабельності компанії, яка видобуває - там не 200% має бути, щоб прибуток шалений, а хай 20%", - пояснив Кучеренко.

Нагадаємо, формула "Роттердам+" діяла для розрахунку вартості вугілля задля встановлення прогнозної вартості електроенергії виключно для промислових споживачів в період 2016-2019 рр. Вона передбачала включення вартості доставки вугілля від хабів Амстердам-Роттердам-Антверпен для усього вугілля.

Формула була скасована 1 липня 2019 р. із запровадженням ринку електроенергії. Після цього ціна вугілля та електроенергії для промисловців зросла.

Аналогічна формула ціноутворення за принципом імпортного паритету з 2017 року діє в Україні для визначення ціни на природний газ для населення.

Уряд Олексія Гончарука запровадив, а уряд Дениса Шмигаля затвердив у меморандумі з МВФ такий підхід для визначення ціни газу для населення - т.з. формула "Амстердам+".

Як писало РБК-Україна, з 1 серпня Україна перейшла на ринкові ціни газу для населення. Споживачі отримають можливість вибрати пакет поставки природного газу (ціна, обсяги, період).