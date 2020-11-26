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АМПУ опровергает затопление судна спасателей под Черноморском

Черноморск, Четверг 26 ноября 2020 15:18
АМПУ опровергает затопление судна спасателей под Черноморском
Фото: судно (dumskaya.net)
Автор: Анастасия Рокитна

Администрация морских портов Украины опровергает затопление судна спасательной службы. Информацию о том, что произошла утечка нефтепродуктов, также назвали неправдивой.

Об этом сообщает пресс-служба АМПУ.

"Администрация морского порта Черноморск официально сообщает, что информация, которая накануне появилась в СМИ о том, что морской буксир "Аметист" якобы тонет в акватории морского порта Черноморск, и про разлив нефтепродуктов, связанных с этим судном, не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

Отметим, местное издание "Думская" опубликовало видео с места происшествия. Сегодня утром сообщалось, что на причале в селе Александровка, что возле Черноморска, тонуло судно Морской поисково-спасательной службы "Аметист". Вокруг буксира образовалось пятно нефтепродуктов.

Напомним, в сентябре в Одессе завершили финальный этап работ по подъему затонувшего танкера Delfi. Судно уже забрали с пляжа "Дельфин". Танкер попал в аварию во время шторма в конце ноября прошлого года.

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