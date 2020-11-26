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АМПУ спростовує затоплення судна рятувальників під Чорноморськом

Чорноморськ, Четвер 26 листопада 2020 15:18
АМПУ спростовує затоплення судна рятувальників під Чорноморськом
Фото: судно (dumskaya.net)
Автор: Анастасия Рокитна

Адміністрація морських портів України спростовує затоплення судна рятувальної служби. Інформацію про те, що стався витік нафтопродуктів, також назвали неправдивою.

Про це повідомляє прес-служба АМПУ.

"Адміністрація морського порту Чорноморськ офіційно повідомляє, що інформація, яка напередодні з'явилася в ЗМІ про те, що морський буксир "Аметист" нібито тоне в акваторії морського порту Чорноморськ, і про розлив нафтопродуктів, пов'язаних з цим судном, не відповідає дійсності", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, місцеве видання "Думська" опублікувало відео з місця події. Сьогодні вранці повідомлялося, що на причалі в селі Олександрівка, що біля Чорноморська, судно тонуло Морської пошуково-рятувальної служби "Аметист". Навколо буксира утворилася пляма нафтопродуктів.

Нагадаємо, вересні в Одесі завершили фінальний етап робіт з підйому затонулого танкера Delfi. Судно вже забрали з пляжу "Дельфін". Танкер потрапив в аварію під час шторму в кінці листопада минулого року.

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