"Аморальна пропозиція". В ОП пояснили, чому Україна не прийме німецький варіант для НАТО

Пропозиція вступу України до НАТО частинами є аморальною. Адже тоді за межами обговорень "західнонімецького варіанту" лишаються долі мільйонів людей, які виживають в окупованих містах і селах України.

Як повідомляє РБК-Україна, про це у своєму Telegram написав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

За його словами, одним із дивних трендів нинішнього "політичного осіннього сезону" в експертному середовищі стало прикладання до України так званого західнонімецького варіанту. Це коли Україну гіпотетично можуть взяти до НАТО тільки у межах територій, контрольованої ЗСУ.

"Ця пропозиція аморальна. І не лише тому, що в 1949 році розділили державу, яка розпочала і програла Другу світову війну, а Україна свою війну не починала й не програла. Головне, що за межами обговорень "західнонімецького варіанту" лишаються долі мільйонів людей, які виживають в окупованих містах і селах України", - написав Подоляк.

Він нагадав, що розслідування міжнародних організацій показують поширення російської практики тортур, її вбудованість у систему окупаційного управління.

"Ви впевнені, що терміни "територіальний компроміс", "західнонімецький варіант", "прийняття реалій на землі» точно описують суть пропозицій?" - заявив Подоляк.

Вступ України до НАТО

Під час липневого саміту у Вашингтоні Україна не отримала запрошення до НАТО, але дискусії тривають. Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив, що країни НАТО мають обговорити умови для приєднання України.

Французький міністр Себастьян Лекорню вважає, що це залежить від наступної адміністрації США. Президент Зеленський зазначив, що більшість країн НАТО підтримують запрошення України.