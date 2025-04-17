Амністія в М'янмі: майже 5 тисяч ув'язнених звільнять у Новий рік

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Старший генерал Мін Аун Хлайн, очільник правлячої військової ради, помилував 4893 ув'язнених (проте незрозуміло, скільки з них - політичні ув'язнені, заарештовані за опір військовому режиму). Також, згідно з готельною заявою, буде звільнено та депортовано 13 іноземних громадян.

Іншим ув'язненим було пом'якшено покарання, за винятком тих, хто засуджений за серйозні злочини, як-от убивство і зґвалтування, або засуджених за різними законами про безпеку.

Згідно з умовами звільнення, якщо ці люди знову порушать закон, їм доведеться відбути не тільки нове покарання, а й решту початкового терміну, що залишилася, в повному обсязі.

Звільнення відбуватимуться у в'язницях по всій країні. Як пише Bloomberg, масові амністії у свята не рідкість у М'янмі.

Влада в М'янмі

Зазначимо, що М'янма перебуває під військовим правлінням із 1 лютого 2021 року, коли армія повалила обраний цивільний уряд Аун Сан Су Чжі. Переворот викликав мирний опір, який пізніше переріс у широкомасштабний збройний рух. Зараз у країні триває громадянська війна.

За даними організації Assistance Association for Political Prisoners, що відстежує арешти і жертви, пов'язані з політичним конфліктом у країні, станом на минулу п'ятницю в ув'язненні перебували 22 197 політичних в'язнів, включно з Аун Сан Су Чжі.

Багатьох із них заарештували за звинуваченням у підбурюванні - це розпливчасте формулювання, яке часто використовують для придушення критики на адресу влади або військових, і воно карається до трьох років позбавлення волі.