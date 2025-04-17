Амністія в М'янмі: майже 5 тисяч ув'язнених звільнять у Новий рік
Глава військового уряду М'янми оголосив амністію приблизно 4900 ув'язнених на честь традиційного святкування Нового року
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Старший генерал Мін Аун Хлайн, очільник правлячої військової ради, помилував 4893 ув'язнених (проте незрозуміло, скільки з них - політичні ув'язнені, заарештовані за опір військовому режиму). Також, згідно з готельною заявою, буде звільнено та депортовано 13 іноземних громадян.
Іншим ув'язненим було пом'якшено покарання, за винятком тих, хто засуджений за серйозні злочини, як-от убивство і зґвалтування, або засуджених за різними законами про безпеку.
Згідно з умовами звільнення, якщо ці люди знову порушать закон, їм доведеться відбути не тільки нове покарання, а й решту початкового терміну, що залишилася, в повному обсязі.
Звільнення відбуватимуться у в'язницях по всій країні. Як пише Bloomberg, масові амністії у свята не рідкість у М'янмі.
Влада в М'янмі
Зазначимо, що М'янма перебуває під військовим правлінням із 1 лютого 2021 року, коли армія повалила обраний цивільний уряд Аун Сан Су Чжі. Переворот викликав мирний опір, який пізніше переріс у широкомасштабний збройний рух. Зараз у країні триває громадянська війна.
За даними організації Assistance Association for Political Prisoners, що відстежує арешти і жертви, пов'язані з політичним конфліктом у країні, станом на минулу п'ятницю в ув'язненні перебували 22 197 політичних в'язнів, включно з Аун Сан Су Чжі.
Багатьох із них заарештували за звинуваченням у підбурюванні - це розпливчасте формулювання, яке часто використовують для придушення критики на адресу влади або військових, і воно карається до трьох років позбавлення волі.
Новий рік у М'янмі
Святкування Тінг'яна, Нового року за місцевим календарем, цього року пройшло більш стримано через загальнонаціональну жалобу, оголошену після руйнівного землетрусу, що стався минулого місяця. Країна продовжує відновлюватися після землетрусу магнітудою 7,7, що стався 28 березня в центральній частині М'янми. Тоді внаслідок того, що сталося, загинуло близько 3 725 осіб, було зруйновано як нові житлові будинки, так і стародавні пагоди.
У новорічному зверненні, що пролунало в ефірі в четвер, Мін Аун Хлайн заявив, що уряд якомога швидше проведе відновлювальні роботи в постраждалих районах.
Він також підтвердив намір провести загальні вибори до кінця року і закликав опозиційні сили, які б'ються з армією, вирішувати конфлікти політичними методами.
Незважаючи на свято, жорстока боротьба між армією і продемократичними силами тривала. У сільській місцевості відбулися збройні зіткнення, але кількість жертв невідома.
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