Амнистия в Мьянме: почти 5 тысяч заключенных освободят в Новый год
Глава военного правительства Мьянмы объявил амнистию примерно 4900 заключенных в честь традиционного празднования Нового года
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Старший генерал Мин Аун Хлайн, глава правящего военного совета, помиловал 4893 заключенных (однако неясно, сколько из них - политические заключенные, арестованные за сопротивление военному режиму). Также, согласно отельному заявлению, будут освобождены и депортированы 13 иностранных граждан.
Другим заключенным были смягчены наказания, за исключением тех, кто осужден за серьезные преступления, такие как убийство и изнасилования, либо осужденных по различным законам о безопасности.
Согласно условиям освобождения, если эти люди снова нарушат закон, им представит отбыть не только новое наказание, но и оставшуюся часть первоначального срока в полном объеме.
Освобождения будут происходить в тюрьмах по всей стране. Как пишет Bloomberg, массовые амнистии в праздники не редкость в Мьянме.
Власть в Мьянме
Отметим, что Мьянма находится под военным правлением с 1 февраля 2021 года, когда армия свергла избранное гражданское правительство Аун Сан Су Чжи. Переворот вызвал мирное сопротивление, которое позже переросло в широкомасштабное вооруженное движение. Сейчас в стране идет гражданская война.
По данным организации Assistance Association for Political Prisoners, отслеживающей аресты и жертвы, связанные с политическим конфликтом в стране, по состоянию на прошлую пятницу в заключении находились 22 197 политических заключенных, включая Аун Сан Су Чжи.
Многие из них были арестованы по обвинению в подстрекательстве - это расплывчатая формулировка, часто используемая для подавления критики в адрес властей или военных, и карается до трех лет лишения свободы.
Новый год в Мьянме
Празднование Тингьяна, Нового года по местному календарю, в этом году прошло более сдержанно из-за общенационального траура, объявленного после разрушительного землетрясения, произошедшего в прошлом месяце. Страна продолжает восстанавливаться после землетрясения магнитудой 7,7, случившегося 28 марта в центральной части Мьянмы. Тогда результате случившегося погибло около 3 725 человек, были разрушены как новые жилые дома, так и древние пагоды.
В новогоднем обращении, прозвучавшем в эфире в четверг, Мин Аун Хлайн заявил, что правительство как можно скорее проведет восстановительные работы в пострадавших районах.
Он также подтвердил намерение провести всеобщие выборы до конца года и призвал оппозиционные силы, сражающиеся с армией, решать конфликты политическими методами.
Несмотря на праздник, жестокая борьба между армией и продемократическими силами продолжалась. В сельской местности произошли вооруженные столкновения, но число жертв неизвестно.
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