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Amnesty International запускает срочную акцию, чтобы спасти Бекирова

Новости » Политика    01.06.2019 - 03:01
Amnesty International запускает срочную акцию, чтобы спасти Бекирова
Фото: Эдем Бекиров (Facebook/Алексей Ладыгин)

Отмечается, что в Бекирова серьезные проблемы со здоровьем

Amnesty International запускает срочную акцию, чтобы спасти жизнь кримстького татарина Эдема Бекирова, которого незаконно удерживают в аннексированом Крыму. Об этом повідолмяється в Facebook посольства Великобритании в Украине.

Отмечается, что Бекиров был задержан в Симферополе российскими спецслужбами 12 декабря 2018 года. Он является инвалидом и имеет серьезные пробемы со здоровьем'ям.

"После последнего визита 24 мая его адвокат сообщил о серьезном ухудшении здоровья Эдема Бекирова, что вызвало обеспокоенность его жизнью", - говорится в тексте на сайте Amnesty International.

Напомним, 28 мая адвокат украинского политзаключенного Эдема Бекирова рассказал, что состояние здоровья крымскотатарского активиста критически ухудшилось.

РБК-Украина писало, что 14 мая Бекирова вывозили из Симферопольского изолятора в клинику имени Семашко, где он провел несколько часов.

Отметим, Бекирова обвинили в якобы приобретении, хранении и ношении боеприпасов и взрывчатых веществ (часть 2 статьи 222 и части 2 статьи 222.1 УК РФ). Его задержали 12 декабря 2018 года. Затем подконтрольный суд РФ в Крыму его арестовал.

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Новости Украины Эдем БекировAmnesty International
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