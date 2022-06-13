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Amnesty International подтвердила военные преступления армии РФ в Харькове: отчет

Фото: Amnesty International подтвердила военные преступления армии РФ в Харькове (atn.ua)
Автор: Артур Родивилов

Российские оккупанты обстреливали жилые районы Харькова кассетными бомбами и неуправляемыми ракетами. Их применение против гражданского населения - военное преступление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на новый отчет Amnesty International по итогам детального расследования.

Сотрудники организации в течение 14 дней в апреле и мае изучили обстоятельства 41 российского удара по Харькову, в результате которых погибли 62 и были ранены 196 человек. По данным руководителя медицинского отдела Харьковской военно-гражданской администрации, за время войны погибло 606 жителей Харькова, 1248 были ранены.

AI опросила 160 харьковчан, среди которых пострадавшие от обстрелов, их свидетели, родные жертв, а также врачи, лечащие раненых; собирала и анализировала улики на месте бомбардировок, изучала различные цифровые носители информации. В результате AI задокументировала по меньшей мере 28 случаев неизбирательных ударов по городу со стороны России.

В ходе исследования Amnesty International выяснила, что армия РФ, обстреливая жилые районы, многократно использовала кассетные боеприпасы типа 9N210/9N235, а также противопехотные осколочные мины.

В частности, 15 апреля девять человек погибли, а еще 35, в том числе множество детей, были ранены во время обстрела кассетными бомбами улицы Мира в Индустриальном районе Харькова. Врачи показали сотрудниками AI извлеченные из тел раненых металлические частицы, которые однозначно свидетельствуют об использовании кассетных боеприпасов типа 9N210/9N235, сказано в докладе. На детской площадке на месте обстрела правозащитники также обнаружили осколки боеприпасов этого типа.

Одной из пострадавших в ходе того обстрела была 41-летняя Оксана Литвиненко, находившаяся в тот момент на детской площадке вместе с 4-летней дочкой и мужем. Осколки бомбы попали ей в спину, грудь и живот, сильно повредили легкое и позвоночник. Оксана провела месяц в реанимации. По словам лечащего врача, неизвестно, сможет ли она когда-либо говорить и ходить.

30-летняя Вероника Шевченко с дочерью находилась на детской площадке возле своего дома в харьковском районе Салтовка, когда 12 марта он был обстрелян из установки "Град". Вероника лишилась ноги.

Напомним, Харьковская область остается одним из регионов, где идут активные боевые действия. В частности, оккупанты обстреливают жилые дома.

Всего в результате действий оккупантов за субботу, 11 июня, ранения получили четыре человека, еще три человека погибли.

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Харьков