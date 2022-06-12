В Харьковской области за сутки в результате обстрелов погибли три человека

Фото: в Харьковской области за сутки погибло три человека (t.me/synegubov)

Российские войска вчера, 11 июня, продолжали обстреливать Харьков и область. В результате вражеских атак погибли три человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.

Вчера под обстрелы снова попал Шевченковский район Харькова. Также оккупанты ударили по Малоланиловской общине, Чугуевскому и Изюмскому районам. В результате вражеских обстрелов возникли пожары в частных домах, нежилых помещениях и лесополосах. Всего в результате действий оккупантов за минувшие сутки ранения получили четыре человека, еще три человека погибли.