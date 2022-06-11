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В Харьковской области после обстрелов под завалами дома погибли четыре человека

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Харьковская область, Суббота 11 июня 2022 10:34
В Харьковской области после обстрелов под завалами дома погибли четыре человека Фото: в Чкаловской общине во время обстрелов погибли 4 человека (УНИАН)
Автор: Наталья Юрченко

Российские войска вчера, 10 июня, снова обстреляли Чкаловскую общину в Харьковской области. В результате вражеской атаки погибли четыре человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на управление ГСЧС в Харьковской области.

По данным спасателей, оккупанты не раз обстреливали территорию общины за последние сутки. Утром российские снаряды попали в складские помещения. В результате произошло возгорание площадью 50 квадратных метров.

Позже оккупанты еще раз ударили по Чкаловской общине, в результате чего был разрушен частный дом. Под завалами оказались четыре человека. Они погибли на месте. Спасатели помогли достать их тела.

Всего за минувшие сутки бойцы ГСЧС ликвидировали 13 пожаров в Харьковской области, которые возникли в результате обстрелов со стороны оккупантов.

Напомним, в ночь на 9 июня российские войска обстреляли Харьков, в результате чего погибли два человека, еще четверо пострадали.

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