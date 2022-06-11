В Харьковской области после обстрелов под завалами дома погибли четыре человека

Российские войска вчера, 10 июня, снова обстреляли Чкаловскую общину в Харьковской области. В результате вражеской атаки погибли четыре человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на управление ГСЧС в Харьковской области.

По данным спасателей, оккупанты не раз обстреливали территорию общины за последние сутки. Утром российские снаряды попали в складские помещения. В результате произошло возгорание площадью 50 квадратных метров.

Позже оккупанты еще раз ударили по Чкаловской общине, в результате чего был разрушен частный дом. Под завалами оказались четыре человека. Они погибли на месте. Спасатели помогли достать их тела.

Всего за минувшие сутки бойцы ГСЧС ликвидировали 13 пожаров в Харьковской области, которые возникли в результате обстрелов со стороны оккупантов.