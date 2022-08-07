Amnesty International вибачилася за звіт про війну в Україні, що "спричинив біль"

Правозахисна організація Amnesty International принесла вибачення за те, що її звіт про війну Росії проти України "заподіяв біль" українській стороні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Зазначимо, цього тижня було опубліковано звіт Amnesty International, в якому говориться, що присутність українських військ в житлових районах підвищує ризики для мирних жителів, які можуть стати ціллю для ударів Росії.

"Amnesty International глибоко шкодує про тривогу і гнів, які викликав наш прес-реліз про тактику ведення бойових дій українськими військовими. Пріоритетом Amnesty International в цьому і будь-якому іншому конфлікті є забезпечення захисту цивільних осіб. Дійсно, це було нашою єдиною метою при публікації цього останнього дослідження. Хоча ми повністю підтримуємо наші висновки, ми шкодуємо про заподіяний біль", - йдеться в заяві.

Також організація зазначила, що правозахисники виявили українських військових поруч з будинками мирних жителів в 19 містах і селах, які відвідали.

"Це не означає, що Amnesty International покладає на українські сили відповідальність за порушення, вчинені російськими військами, або що українські військові не вживають адекватних запобіжних заходів в інших частинах країни. Ми повинні бути дуже чіткими: дії українських сил жодним чином не виправдовують порушення з боку Росії", - додали в організації.