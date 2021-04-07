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АМКУ заподозрил киевских таксистов в ценовом сговоре в первый день локдауна

Новина українською → Киев, Среда 07 апреля 2021 15:29
АМКУ заподозрил киевских таксистов в ценовом сговоре в первый день локдауна Фото: АМКУ (facebook.com amc.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Цены на такси в Киеве в первый день локдауна могли вырасти в результате сговора перевозчиков. На это указывает снижение стоимости проезда к вечеру.

Об этом сообщил глава Северного межобластного территориального отделения АМКУ Алексей Хмельницкий в Facebook.

По его словам, цены на такси в Киеве утром 6 апреля выросли одновременно в трех крупнейших компаниях (Uber, Bolt, Uklon), предоставляющих услуги через мобильные приложения и занимающих "львиную долю рынка". Уже вечером того же дня стоимость поездки в такси заметно снизилась.

"Это и есть реакция указанных компаний на возмущение киевлян, СМИ и реакцию АМКУ. Уверен, что компании могут регулировать цены самостоятельно, не только в автоматическом режиме, учитывая критическую ситуацию с больными COVID-19 в Киеве", – написал Хмельницкий.

Он отметил, что службы такси могли договориться о повышении цен и после реакции киевлян и АМКУ стоимость проезда стабилизировалась "у всех компаний одновременно".

"Если мы получим доказательства нарушения конкурентного законодательства, мы открываем дело - будем принимать решение и штрафовать нарушителей", - добавил Хмельницкий.

Напомним, из-за ужесточения локдауна в Киеве с 6 апреля на улицы города вышли усиленные патрули полиции и Национальной гвардии. Они проверяют наличие специальных пропусков на транспорт, а также патрулируют парки и общественные места.

Отметим, ранее замглавы КГГА Николай Поворозник заявил, что через неделю могут пересмотреть решение о локдауне в Киеве и продлить его после 16 апреля.

Также РБК-Украина писало о резком росте цен на такси в Киеве, поскольку общественным транспортом теперь можно воспользоваться только по специальным пропускам.

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