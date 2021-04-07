АМКУ запідозрив київських таксистів в ціновій змові в перший день локдауна

Ціни на таксі в Києві в перший день локдауна могли вирости в результаті змови перевізників. На це вказує зниження вартості проїзду до вечора.

Про це повідомив глава Північного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України Олексій Хмельницький в Facebook .

За його словами, ціни на таксі в Києві вранці 6 квітня виросли одночасно в трьох найбільших компаніях (Uber, Bolt, Uklon), що надають послуги через мобільні додатки і займають "левову частку ринку". Уже ввечері того ж дня вартість поїздки в таксі помітно знизилася.

"Це і є реакція зазначених компаній на обурення киян, ЗМІ та реакцію АМКУ. Упевнений, що компанії можуть регулювати ціни самостійно, не тільки в автоматичному режимі, з огляду на критичну ситуацію з хворими COVID-19 в Києві", - написав Хмельницький.

Він зазначив, що служби таксі могли домовитися про підвищення цін і після реакції киян і АМКУ вартість проїзду стабілізувалася "у всіх компаній одночасно".

"Якщо ми отримаємо докази порушення конкурентного законодавства, ми відкриваємо справу - будемо приймати рішення і штрафувати порушників", - додав Хмельницький.

Нагадаємо, через жорсткість локдауна в Києві з 6 квітня на вулиці міста вийшли посилені патрулі поліції і Національної гвардії. Вони перевіряють наявність спеціальних перепусток на транспорт, а також патрулюють парки і громадські місця.

Відзначимо, раніше заступник голови КМДА Микола Поворозник заявив, що через тиждень можуть переглянути рішення про локдауне в Києві і продовжити його після 16 квітня.

Також РБК-Україна писало про різке зростання цін на таксі в Києві, оскільки громадським транспортом тепер можна скористатися лише за спеціальними перепустками.