АМКУ взявся за стрибок цін на бензин: заправкам висунули вимоги

Українські заправки повинні будуть у максимально короткі терміни пояснити причини різкого зростання цін на бензин. Пройде перевірка на предмет законності.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Антимонопольного комітету України (АМКУ).
У відповідь на зростання цін АМКУ розпочав заходи контролю, щоб з'ясувати, чи є дії операторів законними і чи немає ознак антиконкурентних узгоджених дій.
"Комітет направив учасникам ринків вимоги про надання інформації, необхідної для встановлення причин зростання цін. У вимогах встановлено максимально стислі строки надання інформації", - сказано в повідомленні АМКУ.
Після отримання даних Комітет проведе оперативний аналіз. У разі виявлення ознак порушення законодавства про захист економічної конкуренції, відомство обіцяє вжити відповідних заходів реагування.
В АМКУ зазначають, що на сьогодні ціни на світлі нафтопродукти в Україні не підлягають державному регулюванню.
"Український ринок світлих нафтопродуктів повністю залежить від імпорту нафтопродуктів, коливання світових цін позначаються і на вартості пального для споживачів", - зазначають у відомстві.
Там також додали, що підвищення вартості пального має загальноєвропейський характер і спостерігається не тільки в Україні.
Нагадаємо, різке подорожчання пального в Україні на початку березня 2026 року призвело до того, що ціна преміальних марок бензину впритул наблизилася до позначки 81 грн/л, а звичайний А-95 і дизель у провідних мережах перетнули поріг у 70,99 грн/л.
Основними драйверами зростання стали війна на Близькому Сході, що підняла біржові ціни на дизель у Лондоні до 1100 доларів за тонну, і ажіотажний попит усередині країни (зростання продажів на 30-50%).
Детальніше про зростання цін на пальне - в матеріалі РБК-Україна.