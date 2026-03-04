АМКУ взявся за стрибок цін на бензин: заправкам висунули вимоги

У відповідь на зростання цін АМКУ розпочав заходи контролю, щоб з'ясувати, чи є дії операторів законними і чи немає ознак антиконкурентних узгоджених дій.

Вимоги до учасників ринку

"Комітет направив учасникам ринків вимоги про надання інформації, необхідної для встановлення причин зростання цін. У вимогах встановлено максимально стислі строки надання інформації", - сказано в повідомленні АМКУ.

Після отримання даних Комітет проведе оперативний аналіз. У разі виявлення ознак порушення законодавства про захист економічної конкуренції, відомство обіцяє вжити відповідних заходів реагування.

Чи будуть регулювати ціни

В АМКУ зазначають, що на сьогодні ціни на світлі нафтопродукти в Україні не підлягають державному регулюванню.

"Український ринок світлих нафтопродуктів повністю залежить від імпорту нафтопродуктів, коливання світових цін позначаються і на вартості пального для споживачів", - зазначають у відомстві.

Там також додали, що підвищення вартості пального має загальноєвропейський характер і спостерігається не тільки в Україні.