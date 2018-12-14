АМКУ выявил нарушения в программе "Доступные лекарства"

Фото: Доступные лекарства (moz.gov.ua)

Установлено, что коммунальным аптекам предоставлялись преференции в рамках программы

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) выявил нарушения в пилотном проекте правительственной программы "Доступные лекарства" во время его внедрения на местах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АМКУ.

В частности, говорится о многочисленных нарушениях законодательства о защите экономической конкуренции органами местного самоуправления и местной власти.

"Нарушения заключались в предоставлении преференции коммунальным аптечным учреждениям по сравнению с другими аптечными учреждениями", - отметили в АМКУ.

В Комитете объясняют, что такая ситуация возникла, в том числе из-за отсутствия стандартных, одинаковых по всей территории Украины подходов по внесению в Договоры способов возмещения расходов за лекарства. Так же не указано суммы договора между распорядителями бюджетных средств и аптеками, из-за чего не отражено реального состояния о фактическом объеме отпущенных лекарств.

В связи с этим АМКУ дал обязательные для рассмотрения рекомендации Министерству здравоохранения Украины, Министерству финансов Украины и Государственной казначейской службе Украины.

Эти органы, в частности, должны внедрить единый алгоритм распределения сумм бюджетных средств, выделенных на возмещение затрат на лекарственные средства, стоимость которых полностью или частично возмещается. Новый алгоритм должен устранить нарушения в предоставлении преимуществ на участие в программе "Доступные лекарства" отдельным аптекам.

Также вышеуказанные органы должны установить императивные нормы, что в договоре сумма возмещения будет равнозначной сумме за фактически реализованные лекарственные средства по льготным рецептам или безвозмездно.

Напомним, ранее АМКУ рекомендовал МЗ расширить механизм референтного ценообразования на все препараты, которые входят в Национальный перечень основных лекарственных средств.