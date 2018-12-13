АМКУ рекомендував МОЗ розширити перелік ліків за референтними цінами

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Зокрема, МОЗ рекомендують поширити механізм референтного ціноутворення на весь Нацперелік ліків

Міністерству охорони здоров'я рекомендують розширити референтне ціноутворення на всі препарати, що входять у Національний перелік основних лікарських засобів. Відповідне рішення прийняв Антимонопольний комітет України (АМКУ) на засіданні в четвер, 13 грудня, повідомляє РБК-Україна.

За словами державного уповноваженого АМКУ Світлани Панаїотіді, ці реконмендации затверджені для розвитку конкуренції на ринку лікарських засобів, які входять у Нацперелік і закуповуються за кошти державного та/або місцевих бюджетів.

Також АМКУ рекомендує МОЗ впровадити електронні реєстри пацієнтів за напрямами захворювань, які лікуються за кошти державного та/або місцевих бюджетів.

"Також обговорили з МОЗ питання біоеквівалентності лікарських засобів і кроків і планів, які міністерство робить на шляху у вирішенні цього питання", - написала Панаїотіді в Facebook.

Нагадаємо, кілька днів тому співробітників Міністерства охорони здоров'я України викликали на допит в рамках провадження про постачання ліків для дітей з рідкісними захворюваннями.

Відзначимо, Кабінет міністрів України прийняв Стратегію реалізації державної політики забезпечення населення лікарськими засобами на період до 2025 року.