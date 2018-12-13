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АМКУ рекомендував МОЗ розширити перелік ліків за референтними цінами

Новини » Суспільство    13.12.2018 - 17:00
АМКУ рекомендував МОЗ розширити перелік ліків за референтними цінами
Ілюстративне фото (УНІАН)

Зокрема, МОЗ рекомендують поширити механізм референтного ціноутворення на весь Нацперелік ліків

Міністерству охорони здоров'я рекомендують розширити референтне ціноутворення на всі препарати, що входять у Національний перелік основних лікарських засобів. Відповідне рішення прийняв Антимонопольний комітет України (АМКУ) на засіданні в четвер, 13 грудня, повідомляє РБК-Україна.

За словами державного уповноваженого АМКУ Світлани Панаїотіді, ці реконмендации затверджені для розвитку конкуренції на ринку лікарських засобів, які входять у Нацперелік і закуповуються за кошти державного та/або місцевих бюджетів.

Також АМКУ рекомендує МОЗ впровадити електронні реєстри пацієнтів за напрямами захворювань, які лікуються за кошти державного та/або місцевих бюджетів.

"Також обговорили з МОЗ питання біоеквівалентності лікарських засобів і кроків і планів, які міністерство робить на шляху у вирішенні цього питання", - написала Панаїотіді в Facebook.

АМКУ рекомендував МОЗ розширити перелік ліків за референтними цінами

Нагадаємо, кілька днів тому співробітників Міністерства охорони здоров'я України викликали на допит в рамках провадження про постачання ліків для дітей з рідкісними захворюваннями.

Відзначимо, Кабінет міністрів України прийняв Стратегію реалізації державної політики забезпечення населення лікарськими засобами на період до 2025 року.

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