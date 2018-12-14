АМКУ виявив порушення у програмі "Доступні ліки"

Фото: Доступні ліки (moz.gov.ua)

Встановлено, що комунальним аптекам надавались преференції у рамках програми

Антимонопольний комітет України (АМКУ) виявив порушення у пілотному проекті урядової програми "Доступні ліки" під час його впровадження на місцях. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу АМКУ.

Зокрема, йдеться про численні порушення законодавства про захист економічної конкуренції органами місцевого самоврядування та місцевої влади.

"Порушення полягали у наданні преференції комунальним аптечним закладам порівняно з іншими аптечними закладами", - зазначили в АМКУ.

У Комітеті пояснюють, що така ситуація виникла, у тому числі через відсутність стандартних, однакових по всій території України підходів щодо внесення у Договори способів відшкодування витрат за ліки. Так само не зазначено суми договору між розпорядниками бюджетних коштів та аптеками, через що не відображено реального стану щодо обсягів фактично відпущених ліків.

У звязку з цим АМКУ дав обов’язкові для розгляду рекомендації Міністерству охорони здоров’я України, Міністерству фінансів України та Державній казначейській службі України.

Ці органи, зокрема, мають запровадити єдиний алгоритм розподілу сум бюджетних коштів, що виділені на відшкодування витрат на лікарські засоби, вартість яких повністю або частково відшкодовується. Новий алгоритм повинен усунути порушення щодо надання переваг на участь у програмі "Доступні ліки" окремим аптекам.

Також вищезазначені органи повинні встановити імперативні норми, що у договорі сума відшкодування буде рівнозначною сумі коштів за фактично реалізовані лікарські засоби за пільговими рецептами або безоплатно.

Нагадаємо, раніше АМКУ рекомендував МОЗ розширити механізм референтного ціноутворення на всі препарати, що входять у Національний перелік основних лікарських засобів.