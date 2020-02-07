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АМКУ выступил против Ахметова в вопросе экспорта электроэнергии

Новости » Энергетика     07.02.2020 - 11:58
АМКУ выступил против Ахметова в вопросе экспорта электроэнергии
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Антимонопольный комитет Украины поддержал проект изменений НКРЭКУ в части обложения экспортеров дополнительным платежом

Антимонопольный комитет Украины поддержал проект изменений Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) в Кодекс системы передачи в части обложения экспортеров электроэнергии платежом за передачу. Об этом стало известно в ходе утреннего заседания НКРЭКУ, передает РБК-Украина.

Стоит отметить, что ранее серетариат Энергетического сообщества Европейского союза в письме на глав АМКУ и НКРЭКУ настаивало на отказе от введения платежей для экспортеров.

В свою очередь, директор Секретариата Януш Корпач отметил, что плата за передачу для экспортеров электроэнергии не соответствует европейскому законодательству, а именно 41-й статьи договора об Энергетическом сообществе.

Поддержка АМКУ позволяет Нацкомиссии принять решение, против которого активно выступали экспортеры электроэнергии. В частности, компании-поставщики электроэнергии в коллективном заявлении предупредили, что в случае принятия изменений в Кодекс системы передачи, экспорт электроэнергии может полностью прекратиться.

Ранее, 30 января вопрос изменений в Кодекс системы передачи был вынесен на открытое обсуждение АМКУ. Однако в ходе заседания решение принято не было.

Как писало РБК-Украина, НКРЭКУ подготовила проект изменений в Кодекс системы передачи, которым предусматривается распространение платы оператору системы передачи, функцию которого выполняет НЭК "Укрэнерго", на экспортеров электроэнергии.

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