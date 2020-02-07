АМКУ виступив проти Ахметова у питанні експорту електроенергії

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Антимонопольний комітет України підтримав проект змін НКРЕКП в частині оподаткування експортерів додатковим платежем

Антимонопольний комітет України підтримав проект змін Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) в Кодекс системи передачі в частині оподаткування експортерів електроенергії платежем за передачу. Про це стало відомо в ході ранкового засідання НКРЕКП, передає РБК-Україна.

Варто відзначити, що раніше серетариат Енергетичного співтовариства Європейського союзу в листі на голів АМКУ та НКРЕКП наполягало на відмову від введення платежів для експортерів.

У свою чергу, директор Секретаріату Януш Корпач зазначив, що плата за передачу для експортерів електроенергії не відповідає європейському законодавству, а саме 41-ї статті договору про Енергетичне співтовариство.

Підтримка АМКУ дозволяє Нацкомісії прийняти рішення, проти якого активно виступали експортери електроенергії. Зокрема, компанії-постачальники електроенергії в колективній заяві попередили, що в разі прийняття змін до Кодексу системи передачі, експорт електроенергії може повністю припинитися.

Раніше, 30 січня питання змін до Кодексу системи передачі був винесений на відкрите обговорення АМКУ. Однак у ході засідання прийнято рішення не було.

Як повідомляло РБК-Україна, НКРЕКП підготувала проект змін до Кодексу системи передачі, яким передбачається поширення плати оператора системи передачі, функцію якого виконує НЕК "Укренерго", на експортерів електроенергії.