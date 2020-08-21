АМКУ усилил мониторинг рынка топлива из-за ситуации в Беларуси

Антимонопольный комитет Украины усилил мониторинг ситуации на рынках топлива. Причиной стали сообщения в СМИ о возможном ограничении поставок нефтепродуктов с белорусских нефтеперерабатывающих заводов в Украину.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

Как отмечается в сообщении, доля бензинов и дизеля, которые производятся и ввозятся в Украину из Республики Беларусь, является достаточно значимой для обеспечения в полном объеме спроса потребителей на топливо.

Вместе с тем комитет предостерегает участников рынков от совершения каких-либо антиконкурентных действий, которые могут негативно повлиять на ресурсное наполнение и ценовую ситуацию, в частности:

создание искусственного дефицита горючего;

необоснованное повышение оптовых и розничных цен на топливо;

создание барьеров в доступе к инфраструктуре морских портов по перевалке нефтепродуктов

"В случае выявления нарушений законодательства о защите экономической конкуренции комитет будет реагировать в соответствии с действующим законодательством", - добавили в АМКУ.

Напомним, в Беларуси с 9 августа продолжаются массовые протесты из-за фальсификации результатов парламентских выборов. Работники многих крупных предприятий объявили забастовку. Частично приостанавливал работу Мозырский НПЗ.

Напомним, в начале декабря 2019 года Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) одобрил рекомендации восьми розничным сетям об установлении цен при торговле высокооктановыми бензинами и дизельным топливом.