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АМКУ усилил мониторинг рынка топлива из-за ситуации в Беларуси

Киев, Пятница 21 августа 2020 17:29
АМКУ усилил мониторинг рынка топлива из-за ситуации в Беларуси
Фото: Антимонопольный комитет (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Прекращение поставок бензина из Беларуси может привести к росту цен

Антимонопольный комитет Украины усилил мониторинг ситуации на рынках топлива. Причиной стали сообщения в СМИ о возможном ограничении поставок нефтепродуктов с белорусских нефтеперерабатывающих заводов в Украину.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

Как отмечается в сообщении, доля бензинов и дизеля, которые производятся и ввозятся в Украину из Республики Беларусь, является достаточно значимой для обеспечения в полном объеме спроса потребителей на топливо.

Вместе с тем комитет предостерегает участников рынков от совершения каких-либо антиконкурентных действий, которые могут негативно повлиять на ресурсное наполнение и ценовую ситуацию, в частности:

  • создание искусственного дефицита горючего;
  • необоснованное повышение оптовых и розничных цен на топливо;
  • создание барьеров в доступе к инфраструктуре морских портов по перевалке нефтепродуктов

"В случае выявления нарушений законодательства о защите экономической конкуренции комитет будет реагировать в соответствии с действующим законодательством", - добавили в АМКУ.

Напомним, в Беларуси с 9 августа продолжаются массовые протесты из-за фальсификации результатов парламентских выборов. Работники многих крупных предприятий объявили забастовку. Частично приостанавливал работу Мозырский НПЗ.

Напомним, в начале декабря 2019 года Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) одобрил рекомендации восьми розничным сетям об установлении цен при торговле высокооктановыми бензинами и дизельным топливом.

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