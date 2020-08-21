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АМКУ посилив моніторинг ринку пального через ситуацію в Білорусі

Київ, П'ятниця 21 серпня 2020 17:29
АМКУ посилив моніторинг ринку пального через ситуацію в Білорусі
Фото: Антимонопольний комітет (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Припинення поставок бензину з Білорусі може призвести до зростання цін

Антимонопольний комітет України посилив моніторинг ситуації на ринках пального. Причиною стали повідомлення у ЗМІ про можливе обмеження постачання нафтопродуктів з білоруських нафтопереробних заводів до України.

Про це повідомляє прес-служба АМКУ.

Як зазначається в повідомленні, частка бензинів та дизелю, які виробляються та ввозяться до України з Республіки Білорусь, є досить значимою для забезпечення в повному обсязі попиту споживачів на пальне.

Водночас комітет застерігає учасників ринків від вчинення буд- яких антиконкурентних практик, які можуть негативно вплинути на ресурсне наповнення та цінову ситуацію, зокрема:

  • створення штучного дефіциту пального;
  • необґрунтованого підняття оптових та роздрібних цін на пальне;
  • створення бар’єрів в доступі до інфраструктури морських портів з перевалки нафтопродуктів.

"У разі виявлення порушень законодавства про захист економічної конкуренції комітет реагуватиме відповідно до чинного законодавства", - додали в АМКУ.

Нагадаємо, у Білорусі з 9 серпня продовжуються масові протести через фальсифікацію результатів парламентських виборів. Працівники багатьох великих підприємств оголосили страйк. Частково призупиняв роботу Мозирський НПЗ.

Нагадаємо, на початку грудня 2019 року Антимонопольний комітет України (АМКУ) схвалив рекомендації восьми роздрібним мережам про встановлення цін при торгівлі високооктановими бензинами та дизельним паливом.

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Новини України Антимонопольний комітет УкраїниБілорусьбензин
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