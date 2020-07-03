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АМКУ с указания Терентьева разрешил "Роснефти" консолидировать активы в Украине, - экс-нардеп

Новости » Энергетика     03.07.2020 - 09:57
АМКУ с указания Терентьева разрешил "Роснефти" консолидировать активы в Украине, - экс-нардеп
Фото: Юрий Терентьев (РБК-Украина)

По словам Лещенко, именно Терентьев дал разрешение структурам Медведчука работать в Украине

Председатель Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Юрий Терентьев за время своего пребывания на посту согласовал работу "Роснефти" в Украине.

Об этом сообщил экс-народный депутат Сергей Лещенко на своей странице в Facebоok.

"Именно под председательством господина Терентьева, АМКУ дал разрешение структурам Медведчука консолидировать активы Роснефти в Украине - сеть заправок, которая действует сейчас под брендом Glusco, и нефтепродуктопровод "Прикарпатзападтранс", котоырй стал артерией для завоевания Роснефтью и структурами Медведчука удельного веса на рынке дизельного топлива ", - отметил Лещенко.

Напомним, 2 июля комитет парламента по вопросам экономического развития рекомендует Верховной раде уволить главу Антимонопольного комитета Юрия Терентьева.

Сегодня в ВР состоится голосование относительно увольнения Юрия Терентьева с поста главы АМКУ.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины Антимонопольный комитет УкраиныРоснефтьЮрий Терентьев
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