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АМКУ з вказівки Терентьєва дозволив "Роснафті" консолідувати активи в Україні, - екс-нардеп

Новини » Енергетика     03.07.2020 - 09:57
АМКУ з вказівки Терентьєва дозволив "Роснафті" консолідувати активи в Україні, - екс-нардеп
Фото: Юрій Терентьєв (РБК-Україна)

За словами Лещенка, саме Терентьєв дав дозвіл структурам Медведчука працювати в Україні

Голова Антимонопольного комітету України (АМКУ) Юрій Терентьєв за час свого перебування на посаді погодив роботу "Роснафті" в Україні.

Про це повідомив екс-народний депутат Сергій Лещенко на своїй сторінці в Facebоok.

"Саме під головуванням пана Терентьєва АМКУ дав дозвіл структурам Медведчука консолідувати активи Роснафті в Україні - мережу заправок, що діє зараз під брендом Glusco, і нафтопродуктопровід "ПрикарпатЗахідТранс", що став артерією для завоювання Роснафті та структурами Медведчука питомої ваги на ринку дизельного палива ", - зазначив Лещенко.

Нагадаємо, 2 липня комітет парламенту з питань економічного розвитку рекомендує Верховній раді звільнити главу Антимонопольного комітету Юрія Терентьєва.

Сьогодні у ВР відбудеться голосування щодо звільнення Юрія Терентьєва з поста голови АМКУ.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Антимонопольний комітет УкраїниРоснефтьЮрий Терентьев
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