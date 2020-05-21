АМКУ требует от авиакомпаний прекратить продажу билетов до завершения карантина

Карантинные ограничения на регулярные авиарейсы еще могут быть продлены на неопределенный срок
Антимонопольный комитет Украины предоставил рекомендации авиаперевозчикам воздержаться от распространения информации о возможности приобрести билеты и совершить перелет до завершения карантина. Решение было принято во время заседания комитета 21 мая.
Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.
Как отметили в пресс-службе, такая информация авиакомпаний может ввести в заблуждение потребителей, "поскольку может быть воспринята как гарантированное восстановление регулярного авиасообщения между Украиной и другими странами, что не соответствует действительности".
По имеющейся в комитете информации, авиаперевозчики осуществляют распространение информации о возможности покупки авиабилета на регулярные авиарейсы сообщением между Украиной и другими странами с 23 мая 2020 года. При этом они не указывают, что карантинные ограничения на осуществление регулярных авиарейсов между Украиной и другими странами могут быть продлены на неопределенный срок, в связи с чем осуществление регулярного рейса будет невозможным.
Кроме этого, некоторые авиаперевозчики, по результатам отмены рейсов, предлагают потребителям авиауслуг на собственных сайтах только две опции обратной связи - "Изменить бронирование - и "Обменять билет на промокод-. Возмещение стоимости перевозки, которой могли бы воспользоваться пассажиры для возврата средств за неиспользованные билеты в связи с отменой рейсов, форма обратной связи не предусматривает.
"Значит, пассажирам предоставляется неполная информация (замалчиваются другие варианты обязательных опций, предусмотренных Авиационными правилами) о возможности реализации их прав в полном объеме", - говорится в сообщении.
Среди авиакомпаний, которые распространяли соответствующую информацию:
Напомним, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что Украина откроет авиационное сообщение вместе со странами Европейского союза с 15 июня.
Ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что из-за карантина в Украине и пандемии авиация вернется к докризисному режиму через два года.
Автор: Александр Белоус