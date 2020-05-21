АМКУ вимагає від авіакомпаній припинити продаж квитків до завершення карантину

Фото: аеропорт Бориспіль (Віталій Носач, РБК-Україна)

Карантинні обмеження на здійснення регулярних авіарейсів ще можуть бути подовжені на невизначений термін

Антимонопольний комітет України надав рекомендації авіаперевізникам утриматися від поширення інформації про можливість придбати квитки та здійснити переліт до завершення карантину. Рішення було ухвалено під час засідання комітету 21 травня.

Про це повідомляє прес-служба АМКУ.

Як зазначили в прес-службі, така інформація авіакомпаній може ввести в оману споживачів, "оскільки може бути сприйнята як гарантоване відновлення регулярного авіасполучення між Україною та іншими країнами, що не відповідає дійсності".

За наявною в комітеті інформацією, авіаперевізники здійснюють поширення інформації про можливість купівлі авіаквитка на регулярні авіарейси сполученням між Україною та іншими країнами з 23 травня 2020 року. При цьому вони не зазначають, що карантинні обмеження на здійснення регулярних авіарейсів між Україною та іншими країнами можуть бути подовжені на невизначений термін, у зв’язку з чим здійснення регулярного рейсу буде неможливим.

Крім цього, деякі авіаперевізники, за результатами скасування рейсів, пропонують споживачам авіапослуг на власних сайтах лише дві опції зворотного зв’язку - "Змінити бронювання- та "Обміняти квиток на промокод-. Відшкодування вартості перевезення, якою могли б скористатися пасажири для повернення коштів за невикористані квитки у зв’язку зі скасуванням рейсів, форма зворотного зв’язку не передбачає.

"Отже, пасажирам надається неповна інформація (замовчуються інші варіанти обов’язкових опцій, передбачених Авіаційними правилами) про можливість реалізації їх прав у повному обсязі", - йдеться в повідомленні.

Серед авіакомпаній, які поширювали відповідну інформацію:

- Wizz Аir - відкрила бронювання квитків на рейси з Києва, Запоріжжя, Львова, Одеси і Харкова з 23 травня 2020 року.

- "Міжнародні авіалінії України- - з 23 травня 2020 року пропонувала забронювати квитки на значну кількість рейсів. Згідно з онлайн-табло компанії були заплановані як міжнародні, так і внутрішні рейси.

- Czech Airlines - повідомила на власному сайті про те, що з 24 травня 2020 року відновить рейси до Києва (7 рейсів на тиждень), а з 25 травня 2020 року - до Одеси (3 рейси на тиждень).

- Lufthansa - планувала частково відновити перевезення з України з 1 червня. Можна було забронювати квитки рейси з Києва до Берліна та Франкфурта.

- Ryanair - пропонувала на червень бронювання тільки до Німеччини та Литви.

- Swiss - планувала відкрити регулярні авіарейси з Цюріха до Києва з 21 червня 2020 року.

Нагадаємо, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що Україна відкриє авіаційне сполучення разом з країнами Європейського союзу з 15 червня.

Раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що через карантин в Україні та пандемію авіація повернеться до докризового режиму через два роки.

Автор: Олександр Білоус