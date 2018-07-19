АМКУ считает прекращение производства хлора "Днепроазотом" нарушением

АМКУ разрешил "Днепроазоту" устанавливать экономически обоснованные цены на жидкий хлор

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) усматривает признаки нарушения законодательства о защите экономической конкуренции в решении предприятия "Днепроазотом" о прекращении производства хлора для обеззараживания воды. Об этом говорится в сообщении АМКУ.

Как отмечается в сообщении комитета, АО "Днепроазот" обратилось в АМКУ 2 июля 2018 касаемо соответствия законодательству о защите экономической конкуренции его действий в части прекращения производства и реализации товаров, в частности жидкого хлора, который используют для обеззараживания питьевой воды и очистки сточных вод.

"Действия по прекращению производства и/или реализации товара АО "Днепроазот" - хлора жидкого - могут содержать признаки нарушения законодательства о защите экономической конкуренции, предусмотренные пунктом 5 части второй статьи 13 закона Украины "О защите экономической конкуренции", - отметили в АМКУ.

При этом, как отметили в комитете, для предоставления заключений о наличии признаков нарушения законодательства в действиях по прекращению производства или продажи других товаров "Днепроазот" - аммиака, карбамида, каустической соды, соляной кислоты и гипохлорита натрия - предприятие предоставило недостаточно информации.

Также, как отмечается, в связи с недостаточной информацией от "Днепроазота" акнтимонопомльний комитет не смог предоставить и заключения о наличии нарушений законодательства в повышении цен на товары предприятия, в том числе на жидкий хлор.

Вместе с тем, как отметили в комитете, предприятие может самостоятельно предлагать такую ​​цену товара, которую считает справедливой и экономически обоснованной.

"Антимонопольный комитет Украины не является ценовым регулятором. Цены на хлор жидкий свободны и определяются субъектом хозяйствования самостоятельно. Утверждение общества о том, что цены, по которым АО "Днепроазот" реализовывало и планировало реализовывать хлор, существенно ниже рыночных из-за зарегулированности области и неэффективного вмешательства государства в хозяйственную деятельность, не основываются на действующем законодательстве", - отметили в комитете.

Напомним, 6 июля "Киевводоканал" заявил об угрозе централизованного снабжения в Украине питьевой воды из-за отсутствия хлора для ее обеззараживания, поскольку "Днепроазот" заявил о прекращении производства хлора. Впоследствии в КГГА заверили что Киев имеет достаточно хлора для обеззараживания питьевой воды.

Недавно в Николаеве заявили, что с 16 июля ограничивается подача питьевой воды в результате недостатка хлора.