АМКУ вважає припинення виробництва хлору "Дніпроазотом" порушенням

АМКУ дозволив "Дніпроазоту" встановлювати економічно обґрунтовані ціни на рідкий хлор

Антимонопольний комітет України (АМКУ) вбачає ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції у рішенні підприємства " Дніпроазотом " про припинення виробництва хлору для знезараження води. Про це йдеться у повідомленні АМКУ.

Як зазначається у повідомленні комітету, АТ "Дніпроазот" звернулося до АМКУ 2 липня 2018 року щодо відповідності законодавству про захист економічної конкуренції його дій в частині припинення виробництва та реалізації товарів, зокрема хлору рідкого, який використовують для знезараження питної води і очищення стічних вод.

"Дії щодо припинення виробництва та/або реалізації товару АТ "Дніпроазот" - хлору рідкого - можуть містити ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбачені пунктом 5 частини другої статті 13 закону України "Про захист економічної конкуренції", - зазначили в АМКУ.

При цьому, як вказали у комітеті, для надання висновків щодо наявності ознак порушення законодавства про захист економічної конкуренції в діях стосовно припинення виробництва чи продажу інших товарів "Дніпроазот" - аміаку, карбаміду, соди каустичної, соляної кислоти та гіпохлориту натрію, - підприємство надало недостатньо інформації.

Також, як зазначається, у зв’язку із недостатньою інформацією від "Дніпроазоту" акнтимонопомльний комітет не зміг надати і висновку стосовно наявності порушень законодавства у підвищенні цін на товари підприємства, у тому числі на рідкий хлор.

Разом з тим, як зазначили у комітеті, підприємство може самостійно пропонувати таку ціну товару, яку вважає справедливою та економічно обґрунтованою.

"Антимонопольний комітет України не є ціновим регулятором. Ціни на хлор рідкий є вільними та визначаються суб’єктом господарювання самостійно. Твердження товариства про те, що ціни, за якими АТ "Дніпроазот" реалізовувало і планувало реалізовувати хлор, є суттєво нижчими за ринкові через зарегульованість галузі і неефективне втручання держави у господарську діяльність, не ґрунтуються на чинному законодавстві", - наголосили у комітеті.

Нагадаємо, 6 липня "Київводоканал" заявив про загрозу централізованого постачання в Україні питної води через відсутність хлору для її знезараження, оскільки "Дніпроазот" заявив про припинення виробництва хлору. Згодом у КМДА запевнили що Київ має достатньо хлору для знезараження питної води.

Нещодавно у Миколаєві заявили, що з 16 липня обмежується подача питної води в результаті нестачі хлору.