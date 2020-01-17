АМКУ рекомендовал поставщикам тепла снизить тарифы

Антимонопольный комитет Украины рекомендовал теплоснабжающим компаниям и органам местного самоуправления принять меры по изменению размера начислений за отопление и горячую воду в течение отопительного периода 2019/2020 года в связи с уменьшением цены на природный газ. Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

Как отмечается в сообщении, АМКУ рекомендует обеспечить своевременное информирование потребителей о принятых мерах по изменению размера начислений за отопление и горячую воду.

Кроме того, поставщикам тепла рекомендуют проведение в полном объеме перерасчетов всем категориям потребителей за непредоставленные, предоставленные не в полном объеме и/или ненадлежащего качества услуги, учитывая условия аномально теплой зимы.

По данным АМКУ, основанием для снижения начислений является снижение на 20% цены на природный газ, который является основной составляющей себестоимости тепловой энергии.

Поставщикам тепла рекомендуют менять цены ежемесячно, начиная с января 2020 года и до окончания отопительного периода.

Напомним, согласно постановлению правительства, в случае изменения размера начислений за отопление и горячее водоснабжение в связи с изменением цены на природный газ в течение отопительного периода теплоснабжающие организации должны отражать это ежемесячно в платежных документах потребителей, направленных в месяце, который следует за расчетным периодом.

Как сообщало РБК-Украина, средняя таможенная стоимость импортного природного газа в декабре 2019 года составила 4130 грн за 1 тысячу кубометров. По сравнению с декабрем 2018 года цена импортного газа снизилась на 54,4%.