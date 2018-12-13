АМКУ рекомендовал Минздраву расширить перечень лекарств с референтным ценообразованием

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В частности, Минздраву рекомендуют распространить механизм референтного ценообразования на весь Нацперечень лекарств

Министерству здравоохранения рекомендуют расширить референтное ценообразование на все препараты, входящие в Национальный перечень основных лекарственных средств. Соответствующее решение принял Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) на заседании в четверг, 13 декабря, сообщает РБК-Украина.

По словам государственного уполномоченного АМКУ Светланы Панаиотиди, эти реконмендации утверждены для развития конкуренции на рынке лекарственных средств, включенных в Нацперечень и закупаемых за средства государственного и/или местных бюджетов.

Также АМКУ рекомендует Минздраву внедрить электронные реестры пациентов по направлениям заболеваний, которые лечатся за средства государственного и/или местных бюджетов.

"Также обсудили с Минздравом вопрос биоэквивалентности лекарственных средств и шагов и планов, которые министерство делает на пути в решении этого вопроса", - написала Панаиотиди в Facebook.

Напомним, несколько дней назад сотрудников Министерства здравоохранения Украины вызвали на допрос в рамках производства о поставках лекарств для детей с редкими заболеваниями.

Отметим, Кабинет министров Украины принял Стратегию реализации государственной политики обеспечения населения лекарственными средствами на период до 2025 года.