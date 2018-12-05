Камбин принял стратегию обеспечения лекарствами до 2025

Иллюстративное фото (УНИАН)

В Украине около 600 тыс. семей не могут покупать лекарства из-за их дороговизны

Кабинет министров Украины принял Стратегию реализации государственной политики обеспечения населения лекарственными средствами на период до 2025 года. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

В пояснительной записке к стратегии указано, что в Украине большую часть расходов на лекарственные средства несет население. В то же время по статистике ежегодно около 600 тыс. семей испытывают значительные финансовые затраты. При этом большое количество украинцев не может получить медицинскую помощь или лекарства из-за их дороговизны.

Основные задания стратегии:

Отбор основных необходимых лекарств в Национальный перечень;

Обеспечение доступности лекарств;

Финансирование системы обеспечения населения лекарствами;

Усовершенствование системы поставок лекарств;

Усовершенствование государственного регулирования и обеспечение качества лекарств;

Повышение уровня рационального использования лекарств;

Повышение инвестиционной привлекательности фармацевтического рынка.

Фото: стратегия обеспечения лекарствами

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине с 1 апреля 2019 года правительственная программа "Доступные лекарства" переходит в управление Национальной службы здоровья.