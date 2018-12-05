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Камбин принял стратегию обеспечения лекарствами до 2025

Новости » Политика    05.12.2018 - 13:25
Камбин принял стратегию обеспечения лекарствами до 2025
Иллюстративное фото (УНИАН)

В Украине около 600 тыс. семей не могут покупать лекарства из-за их дороговизны

Кабинет министров Украины принял Стратегию реализации государственной политики обеспечения населения лекарственными средствами на период до 2025 года. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

В пояснительной записке к стратегии указано, что в Украине большую часть расходов на лекарственные средства несет население. В то же время по статистике ежегодно около 600 тыс. семей испытывают значительные финансовые затраты. При этом большое количество украинцев не может получить медицинскую помощь или лекарства из-за их дороговизны.

Основные задания стратегии:

  • Отбор основных необходимых лекарств в Национальный перечень;
  • Обеспечение доступности лекарств;
  • Финансирование системы обеспечения населения лекарствами;
  • Усовершенствование системы поставок лекарств;
  • Усовершенствование государственного регулирования и обеспечение качества лекарств;
  • Повышение уровня рационального использования лекарств;
  • Повышение инвестиционной привлекательности фармацевтического рынка.

 

Фото: стратегия обеспечения лекарствами

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине с 1 апреля 2019 года правительственная программа "Доступные лекарства" переходит в управление Национальной службы здоровья.

 

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