Камбин принял стратегию обеспечения лекарствами до 2025

В Украине около 600 тыс. семей не могут покупать лекарства из-за их дороговизны
Кабинет министров Украины принял Стратегию реализации государственной политики обеспечения населения лекарственными средствами на период до 2025 года. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.
В пояснительной записке к стратегии указано, что в Украине большую часть расходов на лекарственные средства несет население. В то же время по статистике ежегодно около 600 тыс. семей испытывают значительные финансовые затраты. При этом большое количество украинцев не может получить медицинскую помощь или лекарства из-за их дороговизны.
Основные задания стратегии:
Фото: стратегия обеспечения лекарствами
Напомним, ранее сообщалось, что в Украине с 1 апреля 2019 года правительственная программа "Доступные лекарства" переходит в управление Национальной службы здоровья.