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Сотрудников Минздрава вызвали на допрос по делу о поставке лекарств для детей

Новости » Общество    10.12.2018 - 10:50
Сотрудников Минздрава вызвали на допрос по делу о поставке лекарств для детей
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Полиция Киева начала производство относительно поставок препарата “Анакинра”

Сотрудников Министерства здравоохранения (Минздрав) Украины вызывают на допрос в рамках производства относительно поставок лекарств для детей с редкими заболеваниями. Об этом сообщает РБК-Укрина со ссылкой на сообщение Минздрава в Facebook.

Как отмечается, двоих сотрудников Минздрава вызывали на допросы 12 декабря по делу по поставкам препарата “Анакинра” для лечения детей с редкими формами первичных иммунодефицитов. Эти лекарства были закуплены централизованно за государственные средства, а следовательно доступны пациентам безвозмездно.

Сообщается, что в октябре препарат доставлен в Украину, передан на хранение государственному предприятию “Укрвакцина”, откуда вся партия препаратов (952 дозы) в течение недели была распределена и доставлена в Ивано-Франковскую и Полтавскую области.

В ноябре следственное управление Главного управления Национальной полиции в Киеве начало уголовное производство относительно поставки этого препарата. Министерство предоставило доступ ко всем необходимым для проведения досудебного расследования документов.

"Минздрав обеспокоен тем, что это уголовное производство может ограничить доступ пациентов к жизненно необходимому им лечением из-за изъятия уже доставленных препаратов. Также фактически под угрозой закупка этого препарата в будущем", - говорится в заявлении Минздрава. 

Сотрудников Минздрава вызвали на допрос по делу о поставке лекарств для детей

Напомним, ранее и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что ее вызвали на допрос в Генеральную прокуратуру Украины.

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