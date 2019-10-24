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АМКУ дозволив азербайджанській компанії купити "Vodafone Україна"

Новини » Політика    24.10.2019 - 11:21
АМКУ дозволив азербайджанській компанії купити "Vodafone Україна"
Фото: Vodafone (legalweek.com)

Компанія Bakcell - оператор мобільного зв'язку та провідний провайдер мобільного інтернету в Азербайджані

Антимонопольний комітет України 24 жовтня надав дозвіл ТОВ Bakcell набути опосередкований контроль над мобільним оператором Vodafone Україна. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу комітету.

Сьогодні Антимонопольний комітет України надав дозвіл ТОВ Bakcell (м. Баку, Азербайджан) на опосередковане придбання акцій компанії Preludium B.V., що забезпечує перевищення 50% голосів у вищому органі управління компанії.

"Це дозволить азербайджанській компанії набути опосередкований контроль над українським мобільним оператором, відомим під брендом Vodafone", - йдеться у повідомленні.

Компанія Bakcell - оператор мобільного зв'язку та провідний провайдер мобільного інтернету в Азербайджані. Вона була заснована в 1994 році і була спільним підприємством уряду і приватної ізраїльської компанії GTIB.

Відзначимо, раніше українська влада заявляла, що в Україні впровадження 5G недоцільно, так як первинною метою є завершення впровадження 3G і 4G в найближчі рік-два.

Крім того, прем'єр Олексій Гончарук заявив, що протягом року зв'язок четвертого покоління (4G) має охопити всю територію України.

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