АМКУ дозволив азербайджанській компанії купити "Vodafone Україна"

Фото: Vodafone (legalweek.com)

Компанія Bakcell - оператор мобільного зв'язку та провідний провайдер мобільного інтернету в Азербайджані

Антимонопольний комітет України 24 жовтня надав дозвіл ТОВ Bakcell набути опосередкований контроль над мобільним оператором Vodafone Україна. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу комітету.

Сьогодні Антимонопольний комітет України надав дозвіл ТОВ Bakcell (м. Баку, Азербайджан) на опосередковане придбання акцій компанії Preludium B.V., що забезпечує перевищення 50% голосів у вищому органі управління компанії.

"Це дозволить азербайджанській компанії набути опосередкований контроль над українським мобільним оператором, відомим під брендом Vodafone", - йдеться у повідомленні.

Компанія Bakcell - оператор мобільного зв'язку та провідний провайдер мобільного інтернету в Азербайджані. Вона була заснована в 1994 році і була спільним підприємством уряду і приватної ізраїльської компанії GTIB.

Відзначимо, раніше українська влада заявляла, що в Україні впровадження 5G недоцільно, так як первинною метою є завершення впровадження 3G і 4G в найближчі рік-два.

Крім того, прем'єр Олексій Гончарук заявив, що протягом року зв'язок четвертого покоління (4G) має охопити всю територію України.