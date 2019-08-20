В АМКУ планируют назначить дочь преподавателя Зеленского

Фото: Антимонопольный комитет (РБК-Украина)

Вместо уволенных Зеленским чиновников АМКУ в комитет придут новые лица

Государственным уполномоченным Антимонопольный комитет (АМКУ) планируют назначить Ирину Копайгору, доцента кафедры правового регулирования экономики Криворожского экономического института при "КНЭУ им. В. Гетмана". Об этом свидетельствуют документы, которые Копайгора подала в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

Согласно поданной декларации, Копайгоре принадлежит две квартиры в Кривом Роге площадью 44 и 61 кв. м и два автомобиля NISSAN и Skoda.

По данным СМИ, Копайгора является дочерью Ивана Копайгоры, который заведует кафедрой правоведения Криворожского экономического института. В этом институте юридическое образование в 1995-2000 годах получил действующий президент Украины Владимир Зеленский. Копайгора преподавал Зеленскому теорию государства и права.

Также сообщалось, что в Криворожском экономическом институте работает отец Владимира Зеленского, Александр Зеленский.

Напомним, в начале июля президент Владимир Зеленский освободил Марию Нижник с должности первого заместителя председателя Антимонопольного комитета Украины - государственного уполномоченного. Также он уволил Андрея Волка с должности заместителя председателя Антимонопольного комитета Украины - государственного уполномоченного. Кроме того, президент уволил Агию Загребельскую и Валерия Полюховича с должностей государственных уполномоченных Антимонопольного комитета Украины.

Отметим, в конце июля президент Владимир Зеленский подписал указы о назначении государственных уполномоченных Антимонопольного комитета Украины. Он назначил Ольгу Нечитайло и Наталью Буроменскую.