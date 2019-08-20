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До АМКУ планують призначити доньку викладача Зеленського

Новини » Політика    20.08.2019 - 11:14
До АМКУ планують призначити доньку викладача Зеленського
Фото: Антимонопольний комітет (РБК-Україна)

Замість звільнених Зеленським чиновників АМКУ до комітету прийдуть нові обличчя

Державним уповноваженим Антимонопольного комітету (АМКУ) планують призначити Ірину Копайгору, доцента кафедри правового регулювання економіки Криворізького економічного інституту при "КНЕУ ім. В. Гетьмана". Про це свідчать документи, які Копайгора подала до Національного агентства з питань запобігання корупції.

Згідно з поданою декларацією, Копайгора має дві квартири у Кривому Розі площею 44 та 61 кв. м та два автомобілі NISSAN і Skoda.

За даними ЗМІ, Копайгора є донькою Івана Копайгори, який завідує кафедрою правознавства Криворізького економічного інституту. У цьому інституті юридичну освіту у 1995-2000 роках отримав чинний президент України Володимир Зеленський. Копайгора викладав Зеленському теорію держави і права.

Також повідомлялося, що у Криворізькому економічному інституті працює батько Володимира Зеленського, Олександр Зеленський.

Нагадаємо, на початку липня президент Володимир Зеленський звільнив Марію Нижник з посади першого заступника голови Антимонопольного комітету України - державного уповноваженого. Також він звільнив Андрія Вовка з посади заступника голови Антимонопольного комітету України - державного уповноваженого. Крім того, президент звільнив Агію Загребельскую і Валерія Полюховича з посад державних уповноважених Антимонопольного комітету України.

Відзначимо, наприкінці липня президент Володимир Зеленський підписав укази про призначення державних уповноважених Антимонопольного комітету України. Він призначив Ольгу Нечитайло та Наталію Буроменскую.

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