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Зеленский назначил двух госуполномоченных АМКУ

Новости » Политика    31.07.2019 - 15:15
Зеленский назначил двух госуполномоченных АМКУ
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украины)

Соответствующие указы президента были обнародованы 31 июля

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о назначении государственных уполномоченных Антимонопольного комитета Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента. 

Соответствующие указы президента были обнародованы 31 июля. 

Назначить Нечитайло Ольгу Михайловну государственным уполномоченным Антимонопольного комитета Украины", - говорится в указе №567/2019.

А указом №566/2019 Зеленский назначил государственным уполномоченным АМКУ Наталью Буроменскую.

 

Ольга Нечитайло до назначения в АМКУ была экспертом энергетического сектора Офиса эффективного регулирования (BRDO). Наталья Буроменская - адвокат.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что президент Владимир Зеленский уволил Марию Нижник с должности первого заместителя главы Антимонопольного комитета Украины - государственного уполномоченного. 

Кроме того, президент Владимир Зеленский уволил Андрея Вовка с должности заместителя главы Антимонопольного комитета Украины - государственного уполномоченного. Кроме того, президент уволил Агию Загребельскую и Валерия Полюховича с должностей государственных уполномоченных Антимонопольного комитета Украины.

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