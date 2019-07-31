Зеленский назначил двух госуполномоченных АМКУ

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украины)

Соответствующие указы президента были обнародованы 31 июля

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о назначении государственных уполномоченных Антимонопольного комитета Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Соответствующие указы президента были обнародованы 31 июля.

Назначить Нечитайло Ольгу Михайловну государственным уполномоченным Антимонопольного комитета Украины", - говорится в указе №567/2019.

А указом №566/2019 Зеленский назначил государственным уполномоченным АМКУ Наталью Буроменскую.

Ольга Нечитайло до назначения в АМКУ была экспертом энергетического сектора Офиса эффективного регулирования (BRDO). Наталья Буроменская - адвокат.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что президент Владимир Зеленский уволил Марию Нижник с должности первого заместителя главы Антимонопольного комитета Украины - государственного уполномоченного.

Кроме того, президент Владимир Зеленский уволил Андрея Вовка с должности заместителя главы Антимонопольного комитета Украины - государственного уполномоченного. Кроме того, президент уволил Агию Загребельскую и Валерия Полюховича с должностей государственных уполномоченных Антимонопольного комитета Украины.