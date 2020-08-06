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АМКУ відреагував на заяву Зеленського і перевірить продаж "Мотор Січі"

Київ, Четвер 06 серпня 2020 19:28
АМКУ відреагував на заяву Зеленського і перевірить продаж "Мотор Січі"
Фото: продаж компанії "Мотор Січ" додатково перевірять (wikimedia.org Freeman88)
Автор: РБК-Україна

Продаж компанії перевірять на відповідність законодавству про конкуренцію

Антимонопольний комітет України оцінить продаж акцій компанії "Мотор Січ" на відповідність конкурентному законодавству. У комітеті обіцяють жорсткі заходи, якщо будуть знайдені порушення.

Про це йдеться в заяві АМКУ.

У заяві йдеться, що на сьогодні АМКУ розглядає чотири справи про концентрацію (у вигляді придбання опосередкованого контролю над ПАТ "Мотор Січ"). Зокрема, досліджується вплив цих транзакцій на конкуренцію на задіяних ринках - в даному випадку на ринку авіадвигунів для літаків та вертольотів, їх технічного обслуговування та ремонту.

У комітеті зазначають, що вчора покупець акцій "Мотор Січі" відкликав заяви про дозвіл на концентрацію. Але вивчення питань покупки акцій (без схвалення Антимонопольного комітету) триває, дане дослідження АМКУ почав з власної ініціативи.

"АМКУ в межах повноважень буде проведена оцінка реалізації стратегічного підприємства "Мотор Січ" на відповідність конкурентного законодавства", - зазначили в комітеті і додали, що за підсумками перевірки, якщо знайдуть порушення, вживатимуть заходи згідно з чинним законодавством.

Відзначимо, сьогодні президент Володимир Зеленський доручив прем'єр-міністру Денису Шмигалю провести системну оцінку впливу продажу корпоративних прав у статутному капіталі компанії "Мотор Січ" на економічну безпеку України.

В коментарі РБК-Україна начальник управління європейської інтеграції, міжнародного співробітництва та комунікацій АМКУ Ігор Солдатенко підтвердив, що заява АМКУ про перевірку продажу цієї компанії є реакцією на доручення президента.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляв, що "Мотор Січ" опинилася в центрі великої дипломатичної гри між Китаєм і США, а також підкреслив, що підприємство не є чинником інвестиційного клімату.

Минулого року компанія Skyrizon з Китаю придбала 50% акцій компанії "Мотор Січ". Ця транзакція викликала невдоволення США тим, що Китай отримав доступ до українських технологій. При цьому АМКУ досі не схвалив продаж компанії.

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