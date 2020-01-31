АМКУ отложил согласование решения о пошлине на экспорт электроэнергии из-за возражений ЕС

Антимонопольный комитет Украины отложил принятие решения относительно проекта постановления Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) о введении дополнительной платы при экспорте электроэнергии из Украины, которую ранее раскритиковали в Энергосообществе Европейского союза и Европейской бизнес ассоциации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в АМКУ.

Напомним, З0 января на заседании АМКУ рассматривалась постановление НКРЭКУ "Об утверждении изменений в Кодекс Системы передачи". Согласование проекта постановления было отложено в связи с тем, что в АМКУ поступило письмо директора Секретариата Европейского Энергетического сообщества (ЭС) Янеза Копача.

Так, в письме, адресованном главе АМКУ Юрию Терентьеву и главе НКРЭКУ Валерию Тарасюку, ЭС настоятельно рекомендует не утверждать изменения в Кодекс системы передачи, которые предполагают распространение тарифа на передачу на экспортеров электроэнергии.

"Во избежание нарушения договора об Энергетическом сообществе, мы настоятельно рекомендуем НКРЭКУ не принимать проект изменений в Кодекс системы передачи в предложенной редакции, но разработать совместимую (с европейским законодательством – ред.) тарифную схему с поддержкой Секретариата ЭС", - говорится в письме.

Норма, предложенная НКРЭКУ противоречит статье 41 Договору об Энергетическом сообществе, а также решению Европейского суда № C-305/17 FENS со Словацкой Республикой от 6 декабря 2018 г.

В письме отмечается, что плата за передачу (transmission tariff) для экспортеров электроэнергии (трейдеров, поставщиков и производителей) на экспортные объемы невозможна в соответствии с европейским законодательством.

Кроме того, Европейская бизнес ассоциация также обратилась к НКРЭКУ с просьбой не принимать изменения в Кодекс систем передачи, в части введения дополнительного тарифа на передачу при экспорте электроэнергии, так как это противоречит европейской практике.

Ранее Федерация работодателей ТЭК заявляла, что введение оплаты услуг по передаче электроэнергии при экспорте противоречит статье 31 Соглашения об Ассоциации между Украиной и Евросоюзом (в статье указывается на невозможность установления пошлин, налогов или иных мер эквивалентного действия при экспорте товаров).