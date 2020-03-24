ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

КГГА просит АМКУ проверить рост цен во время карантина в Киеве

Новости » Коронавирус     24.03.2020 - 12:34
КГГА просит АМКУ проверить рост цен во время карантина в Киеве
Фото: Виталий Кличко (Виталий Носач/РБК-Украина)

Кличко просит собственников торговых сетей не поднимать цены необоснованно

Мэр Киева Виталий Кличко просит Антимонопольный комитет Украины проверить рост цен во время карантина в столице из-за пандемии коронавируса. Об этом он сказал в ходе брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

Столичный градоначальник также призвал собственников торговых сетей не поднимать цены необоснованно.

"Как городские власти мы не имеем возможности контролировать рыночные цены, поэтому хочу обратиться к Антимонопольному комитету - обратите внимание на эту проблему, нужно вмешаться в ситуацию. А собственников торговых сетей хочу призвать - не поднимайте цены необоснованно. Сегодня сложно всем", - сказал Кличко.

Как писало РБК-Украина, мэр Киева также просит Министерство внутренних дел усилить контроль за соблюдением горожанами карантина в связи с пандемией коронавируса. По его словам, сейчас происходит бесконтрольный "импорт инфекции" в город.

Напомним, цены на продукты в Украине резко выросли. В частности, цена на некоторые крупы и макаронные изделия выросла на 5-10%, а гречка вообще стала дороже почти на половину. Кроме того, повысились цены на фрукты и овощи. Борщевой набор, в который входят картофель, капуста, лук, морковь, обойдется дороже на 35-128%.

Киев просит МВД усилить контроль за соблюдением горожанами карантина В Киеве протестировано на коронавирус около 1300 людей
Новости Украины КГГААнтимонопольный комитет УкраиныКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь