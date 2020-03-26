АМКУ відкрив справу через подорожчання продуктів у Києві

Фото: супермаркет в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)

У випадку виявлення порушень АМКУ може накласти штрафи в розмірі до 10% обороту компанії за попередній рік

Київське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету (АМКУ) відкрило справу проти оптових постачальників продуктів харчування та найбільших мереж продовольчих магазинів Києва. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови обласного відділення Олексія Хмельницького у Facebook.

За його словами, приводом до втручання Комітету стало суттєве подорожчання товарів в останні дні.

"Ціновий моніторинг, який запровадив АМКУ, показує, що ціни на певні продукти та засоби індивідуального захисту піднімалися синхронно в різних торгівельних мережах. Це може свідчити про антиконкурентну поведінку учасників ринку", - зазначив він.

Хмельницький наголосив, що у випадку виявлення порушень АМКУ може накласти штрафи в розмірі до 10% обороту компанії за попередній рік.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко просить Антимонопольний комітет України перевірити зростання цін під час карантину в столиці через пандемію коронавірусу. Він також закликав власників торговельних мереж не піднімати ціни необґрунтовано.

Раніше повідомлялося, що ціни на продукти в Україні різко зросли. Зокрема, ціни на деякі крупи і макаронні вироби виросли на 5-10%, а гречка взагалі стала дорожче майже на половину. Крім того, підвищилися ціни на фрукти та овочі.