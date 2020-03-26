ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

АМКУ відкрив справу через подорожчання продуктів у Києві

Новини » Коронавірус     26.03.2020 - 21:40
АМКУ відкрив справу через подорожчання продуктів у Києві
Фото: супермаркет в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)

У випадку виявлення порушень АМКУ може накласти штрафи в розмірі до 10% обороту компанії за попередній рік

Київське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету (АМКУ) відкрило справу проти оптових постачальників продуктів харчування та найбільших мереж продовольчих магазинів Києва. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови обласного відділення Олексія Хмельницького у Facebook.

За його словами, приводом до втручання Комітету стало суттєве подорожчання товарів в останні дні.

"Ціновий моніторинг, який запровадив АМКУ, показує, що ціни на певні продукти та засоби індивідуального захисту піднімалися синхронно в різних торгівельних мережах. Це може свідчити про антиконкурентну поведінку учасників ринку", - зазначив він.

Хмельницький наголосив, що у випадку виявлення порушень АМКУ може накласти штрафи в розмірі до 10% обороту компанії за попередній рік.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко просить Антимонопольний комітет України перевірити зростання цін під час карантину в столиці через пандемію коронавірусу. Він також закликав власників торговельних мереж не піднімати ціни необґрунтовано.

Раніше повідомлялося, що ціни на продукти в Україні різко зросли. Зокрема, ціни на деякі крупи і макаронні вироби виросли на 5-10%, а гречка взагалі стала дорожче майже на половину. Крім того, підвищилися ціни на фрукти та овочі.

АМКУ вимагає від харчових рітейлерів оперативних даних про ціни на продукти КМДА просить АМКУ перевірити зростання цін під час карантину в Києві
Новини України Антимонопольний комітет Україницены на продукты
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся