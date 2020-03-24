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АМКУ требует от пищевых ритейлеров оперативных данных о ценах на продукты

Новости » Коронавирус     24.03.2020 - 14:49
АМКУ требует от пищевых ритейлеров оперативных данных о ценах на продукты
Фото: АМКУ (Виталий Носач/РБК-Украина)

В АМКУ заявили, что фиксируют факты роста цен с начала марта

Антимонопольный комитет Украины требует от пищевых ритейлеров оперативно предоставлять полную информацию о ценах на продукты из-за их значительного повышения во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба комитета.

В ведомстве отметили, что за эти дни наблюдают рост розничных цен на некоторые продукты. Антимонопольный комитет фиксирует эти факты, осуществляя ценовой мониторинг по всей стране, анализируя сообщения в прессе и обращения граждан в органы АМКУ.

"Для выявления нарушений законодательства о защите экономической конкуренции комитет требует от пищевых ритейлеров оперативно предоставлять полную информацию о закупочных и розничных ценах на крупы, хлеб, сахар, муку, самые популярные виды мяса, овощи и т.д.", - указано в сообщении.

Как писало РБК-Украина, мэр Киева Виталий Кличко просит Антимонопольный комитет Украины проверить рост цен во время карантина в столице из-за пандемии коронавируса. Он также призвал владельцев торговых сетей не поднимать цены необоснованно.

Напомним, цены на продукты в Украине резко выросли. В частности, цены на некоторые крупы и макаронные изделия выросли на 5-10%, а гречка вообще стала дороже почти на половину. Кроме того, повысились цены на фрукты и овощи.

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Новости Украины Антимонопольный комитет УкраиныценыпродуктыКоронавирус
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