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АМКУ відкрив справу через подорожчання масок

Новини » Коронавірус     30.03.2020 - 14:24
АМКУ відкрив справу через подорожчання масок
Фото: АМКУ (Віталій Носач/РБК-Україна)

У разі виявлення порушень АМКУ може накласти штрафи в розмірі до 10% обороту компанії за попередній рік

Київське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України відкрило справу стосовно виробників і постачальників медичних масок, а також аптечних мереж Києва, у зв'язку зі зростанням цін на вироби під час спалаху коронавірусу. Про це у Facebook повідомив голова обласного відділення АМКУ Олексій Хмельницький.

За його словами, скарги в АМКУ на подорожчання медичних масок надходять з початку березня. При цьому він уточнив, що станом на кінець березня одноразові маски в аптеках Києва коштують від 24-30 грн за штуку.

Представник Антимонопольного комітету уточнив, що маски з аптек почали зникати ще до виявлення перших хворих коронавірусом в Україні.

"З оголошенням карантину цей товар зник з полиць взагалі, або ж продавався за цінами, які більше ніж у 10 разів перевищували ціни на початку березня", - підкреслив Хмельницький.

У Комітеті вважають, що зростання цін у всіх мережах має всі ознаки антиконкурентних узгоджених дій.

У разі, якщо порушення будуть доведені, викритим у завищенні цін компаніям буде загрожувати штраф в розмірі до 10% доходу за попередній рік.

Нагадаємо, раніше Київське відділення АМКУ відкрило справу проти оптових постачальників продуктів харчування і найбільших мереж продовольчих магазинів Києва. Приводом для порушення справи стало істотне подорожчання товарів останнім часом.

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