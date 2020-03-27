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АМКУ вызывает руководство крупнейших АЗС из-за завышенных цен

Новости » Коронавирус     27.03.2020 - 18:07
АМКУ вызывает руководство крупнейших АЗС из-за завышенных цен
Фото: АЗС (УНИАН)

В январе - марте 2020 года наблюдается снижение как котировок на нефть и нефтепродукты на европейских рынках

Антимонопольный комитет (АМКУ) вызывает руководство крупнейших АЗС из-за повышения цен на бензин. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АМКУ.

Сообщается, что в декабре прошлого года АМКУ предоставил обязательные к рассмотрению рекомендации крупнейшим игрокам на рынке розничной торговли нефтепродуктами

"Основанием для рекомендаций было то, что розничные цены на бензин не отражали снижение цен на оптовые поставки и укрепление гривны. То есть, цены на заправках были выше, чем должны быть в условиях честной конкуренции", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в январе - марте 2020 года наблюдается снижение как котировок на нефть и нефтепродукты на европейских рынках, так и цен крупного опта в Украине.

"Для получения объяснений руководителей вышеуказанных участников рынка розничной торговли нефтепродуктами вызвано в Антимонопольный комитет для дачи объяснений", - добавили в АМКУ.

Напомним, ранее сообщалось, что Антимонопольный комитет ожидает от розничных сетей снижения цены бензина на АЗС после падения мировых цен на нефть на 30%, которое произошло 9 марта. При этом в комитете отметили, что ожидать на 30%-ное падения цен на АЗС не приходится,

Кроме того, в начале декабря 2019 года Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) одобрил рекомендации восьми розничным сетям об установлении цен при торговле высокооктановыми бензинами и дизельным топливом.

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