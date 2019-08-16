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АМКУ заподозрил Минэнерго в сговоре по завышению цен на уголь

Новости » Происшествия    16.08.2019 - 18:21
АМКУ заподозрил Минэнерго в сговоре по завышению цен на уголь
Фото: Антимонопольный комитет (РБК-Украина)

Кроме Минэнерго подозревается ряд энергетических компаний

Министерство энергетики и ряд энергетических компаний подозревают в нарушении конкурентных отношений на энергетическом рынке Украины, что привело к завышению цен на уголь. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Антимонопольного комитета.

Согласно сообщению АМКУ, под подозрения попали компании "Держвуглепостач", ОАО "Донбассэнерго", "ДТЭК Энерго", "Укринтерэнерго", "Черкасское химволокно", фирма "Технова". Эти компании в период 2017-2018 годов проводили совещания в Минэнерго, на которых согласовывались цены на угольную продукцию, которую продавали на государственные теплоэлектростанции. При этом отмечается, что установление таких цен автоматически приводило к изменению ситуации на рынке и влияло на цену угля.

В случае если нарушение компаний подтвердятся, им грозит штраф в размере 10% от годового дохода.

Напомним, РБК-Украина сообщало, что Кабмин изменил механизм функционирования специальных публичных обязательств на рынке электроэнергии. В результете изменений цена на газ для крупного бизнеса снизилась.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду законопроект, где предложил новую формулу расчета цены на электроэнергию. Согласно законопроекту предлагается отсрочить переход к новой модели рынка электроэнергии на июль 2020.

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