АМКУ оштрафовал подрядчиков на 117 млн грн за сговор при строительстве в Чернобыле

Среди прочего, оштрафованные компании были связаны хозяйственными отношениями
Антимонопольный комитет разоблачил сговор на конкурсе по отбору подрядчика для строительства объектов на Чернобыльской АЭС и Централизованном хранилище отработанного ядерного топлива. Подрядчиков оштрафовали на 117 миллионов гривен.
Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.
Нарушителем конкурентного законодательства оказалась компания из орбиты корпорации "Укрбуд" - ООО "БК "Укрбудмонтаж". Другим участником заговора является ЧАО "Укрэнергомонтаж".
"В течение 2017 - 2018 годов эти компании принимали участие в четырех процедурах закупок на общую сумму более 1 млрд грн и выиграли в трех крупнейших. Заказчиками строительства были Чернобыльская АЭС и "Энергоатом", - говорится в сообщении.
АМКУ выявило доказательства сговора между "Укрбудмонтаж" и "Укрэнергомонтаж", а именно:
"Такие действия являются нарушением Закона "О защите экономической конкуренции", что и было установлено Временной административной коллегией Антимонопольного комитета Украины", - говорится в сообщении.
Напомним, 16 июля Верховная рада назначила нового главу Антимонопольного комитета Украины.